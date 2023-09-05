Эксклюзив 05 сентября 2023, 22:52 Явка на выборах депутатов народного совета в ДНР составила 43,01% Глава избиркома Высоцкий: динамика по явке на выборах в ДНР пошла на спад

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Явка по итогам шести дней досрочного голосования на выборах в Народный Совет ДНР составила 43,01%. Об этом «360» сообщил председатель избирательной комиссии Донецкой Народной Республики Владимир Высоцкий.

В ДНР подвели итоги последнего дня досрочного голосования на экстерриториальных участках. Явка на выборах в органы местного самоуправления составила 44,62%, отметил Высоцкий. По его словам, динамика пошла на спад, но на это есть свои объективные и закономерные причины.

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«Предварительная явка за 5 сентября 2023 года на выборах депутатов Народного Совета составила 43,01%. На выборах в органы местного самоуправления явка составила 44,62%», — рассказал глава избиркома.

Многие избиратели уже сделали свой выбор, а некоторые участки закрылись. Именно поэтому динамика по явке пошла на спад. Всего в ДНР было 495 избирательных участков.

Досрочное голосование в ДНР организовали для того, чтобы в единый день выборов избежать большого скопления людей в целях безопасности из-за риска прилетов. Пока внештатных ситуаций не было, выборы идут по плану.

Ранее несколько местных жительниц, посетивших голосование, поделились своими эмоциями. У людей только одно желание — чтобы жизнь наладилась и была спокойной и у детей, и у внуков.