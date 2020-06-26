Явка на онлайн-голосование по Конституции превысила 60%

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По данным на 18:00 второго дня бюллетени запросили 766 084 участника — это 64,34% от всех зарегистрированных. Проголосовали при этом 754 065 человек.

Всего на электронное голосование утвердили заявки 1 190 726 участников.

Проголосовать онлайн могут жители Москвы и Нижегородской области. Для этого им нужно было через сайт gosuslugi, а в столице еще и через mos.ru, отправить заявку в ЦИК.

Там данные проверяли через систему ГАС-выборы и передавали в территориальные избиркомы, где отмечали, что человек уже проголосовал. Электронное голосование началось в понедельник, 25 июня, в 10:00. Завершится оно 30 июня — в 20:00.

Жители остальных регионов могут проголосовать досрочно, придя на избирательные участки или в специальный шатер, который участковые избиркомы разбивают прямо на улице. Это делается для минимизации заражения коронавирусной инфекцией.

Досрочное голосование продлится до 30 июня. Обычный день голосования по поправкам к Конституции пройдет 1 июля. Это официальный выходной с сохранением заработной платы.

Среди тех, кто воспользовался электронным способом голосования, оказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил, что это прекрасный, быстрый и удобный способ голосования.