Явка на онлайн-голосовании по Конституции достигла 75%

В онлайн-голосовании принимают участие прошедшие специальную регистрацию жители Москвы и Нижегородской области. Как уточнило издание «Политика Сегодня», работу сайта, где идет голосование мониторят тысячи специалистов IT-сферы.

Для участия в онлайн-голосовании жителям нужно было отправить заявку в ЦИК через gosuslugi, а в столице еще и через сайт mos.ru. Все присланные заявки проверяли через систему ГАС-выборы и две базы данных федеральных структур. После подтверждения личности кандидата на голосование его данные передавали в территориальные избиркомы. Только после подтверждения, что гражданина отметили, чтобы он не участвовал в обычном голосовании заявку одобряли.

Электронное голосование началось в понедельник, 25 июня, в 10:00. Завершится оно в 30 июня — в 20:00.

Жители остальных регионов могут проголосовать досрочно, придя на избирательные участки или в специальные места, организованные территориальными комиссиями. Досрочное голосование продлится до 30 июня. Обычный день голосования по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля. Это официальный выходной с сохранением заработной платы.



В первый день онлайн--голосования в нем принял участие пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он рассказал, что проголосовал по поправкам к Конституции пока ехал в машине на работу.