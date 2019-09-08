Явка на электронных участках в Москве составила почти 88% к 18:00

«Все ровно по трем округам: 87%, 88% и 87%», — цитирует агентство слова главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова.

Более 11 тысяч человек в Москве прошли регистрацию, чтобы иметь возможность проголосовать в электронной форме. Заполнить бюллетень можно дистанционно на компьютерах или с помощью мобильных устройств.

8 сентября в России проходит единый день голосования. Избирательные участки открыты по всей стране от Сахалина до Калининграда. В течение дня в России было зарегистрировано 315 нарушений на выборах, из них треть не подтвердилась.

В столице продолжаются выборы депутатов Мосгордумы, на которые зарегистрированы 225 кандидатов. Проголосовать можно с 8:00, для этого по всему городу действуют 3,6 тысячи участков.

Президент страны Владимир Путин тоже отдал свой голос на избирательном участке в Российской академии наук (РАН). Сделав свой выбор, лидер выразил надежду, что представленные граждане являются достойными кандидатами на посты депутатов.