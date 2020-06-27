    27 июня 2020, 10:26

    Явка на электронное голосование по поправкам к Конституции превысила 70%

    Андрей Иванов

    За первые два дня голосования по поправкам к Конституции России дистанционно выразили свое мнение 70% жителей Москвы и Нижегородской области, которые оформили заявки. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные электронного штаба по наблюдению за голосованием.
    Явка на электронное голосование по поправкам к Конституции превысила 70%

    Утром 27 июня количество проголосовавших дистанционно превысило 822 тысячи, а количество выданных бюллетеней составило 833 тысячи с лишним. Всего на онлайн-голосование зарегистрировались 1 190 726 жителей Москвы и Нижегородской области.

    Россияне продолжают высказывать свое мнение по внесению изменений в основной закон страны. Голосование началось 25 июня и продлится до 1 июля включительно. Мероприятие решили растянуть на несколько дней, чтобы не допустить столпотворения на избирательных участках во время пандемии коронавируса.

    Всем, кто приходит на участки, предлагают маску, перчатки и ручку. Везде есть разметка для соблюдения дистанции, а входящие и выходящие потоки людей разводят.

    Все самое главное о голосовании — в онлайн-трансляции «360».