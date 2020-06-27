Явка на электронное голосование по поправкам к Конституции превысила 70%

Утром 27 июня количество проголосовавших дистанционно превысило 822 тысячи, а количество выданных бюллетеней составило 833 тысячи с лишним. Всего на онлайн-голосование зарегистрировались 1 190 726 жителей Москвы и Нижегородской области.

Россияне продолжают высказывать свое мнение по внесению изменений в основной закон страны. Голосование началось 25 июня и продлится до 1 июля включительно. Мероприятие решили растянуть на несколько дней, чтобы не допустить столпотворения на избирательных участках во время пандемии коронавируса.

Всем, кто приходит на участки, предлагают маску, перчатки и ручку. Везде есть разметка для соблюдения дистанции, а входящие и выходящие потоки людей разводят.

Все самое главное о голосовании — в онлайн-трансляции «360».