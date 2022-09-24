Явка в ЛНР на конец второго дня референдума составила 45,8% | 360°

Общество 24 сентября 2022, 21:50 Поделиться Telegram

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Viber Явка в ЛНР на конец второго дня референдума составила 45,8% Более 100 тысяч жителей ЛНР проголосовали на референдуме в России РИА «Новости»

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ЦИК ЛНР отчитался об итогах второго дня референдума. Явка избирателей среди жителей Луганской Народной Республики на 20:00 по московскому времени составила 45,86%. Об этом рассказала глава ЦИК ЛНР Елена Кравченко, сообщил ТАСС. За два дня проголосовали более 624 тысяч человек, заявила она.

«Голосование прошло без происшествий, явка по-прежнему радует нас. Все избирательные участки вовремя завершили работу», — подчеркнула она.

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Кроме этого, более 110 тысяч граждан ЛНР проголосовали на территории России. Всего в стране работает 201 участок в 84 регионах страны.

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Ранее стало известно, что процедура вхождения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России может состояться 30 сентября в случае, если жители проголосуют положительно.

Принять участие в референдуме можно и на территории Московской области. Там будут работать 11 участков, где жители республик Донбасса и освобожденных территорий смогут проголосовать о присоединении к России. Свой участок для голосования можно узнать, позвонив по телефону 8-800-550-97-44.

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