Явка избирателей на референдумах в Донбассе и Запорожской области превысила 50% | 360°

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Явка избирателей на референдумах в Донбассе и Запорожской области превысила 50%

Явка избирателей в ДНР, ЛНР и Запорожье на конец третьего дня референдума превысила 50%

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Третий день референдумов о присоединении к России территорий Донбасса, Запорожья и Херсонской области завершился. Центральные избирательные комиссии отчитались о высокой активности участников голосования.

Несмотря на то, что референдумы в эти дни проходили в неполном режиме — на выездных участках и придомовых территориях — явка в ДНР, ЛНР и Запорожье уже превысила 50%.

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Самые высокие показатели в Донецкой Народной Республике. По информации Центризбиркома региона, явка к концу третьего дня там превысила 77%. В ЛНР также рассказали о высокой явке — 76%. Запорожская область показала результат в 51,55%, Херсонская — 48,91%.

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Ранее сообщалось, что референдумы в регионах, где явка превысила 50%, можно считать состоявшимися.

Стационарные участки откроются в последний день референдумов — 27 сентября.

Жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей могут посетить голосование на всей территории России, даже на Камчатке. В Московской области для них работают 11 избирательных участков. Узнать свой можно по телефону 8-800-550-97-44.

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Референдумы о присоединении к России

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