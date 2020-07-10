Ястреб начнет отгонять птиц от аэропорта «Жуковский»

«Дело в том, что складированное сырье привлекает птиц, а неподалеку расположен аэродром „Жуковский“, где в прошлом году из-за чаек вынужден был совершить аварийную посадку пассажирский лайнер. После анализа разных видов практики отпугивания птиц было принято решение воспользоваться опытом аэропорта „Внуково“, где небо патрулируют четыре ястреба. Ежегодно они предотвращают попадание в турбины около 400 птиц», — сообщила пресс-служба.

В ведомстве также рассказали, что популяция ястребов в Московской области высокая, поэтому им ничего не угрожает. Ястреб-тетеревятник довольно крупная хищная птица, ее размер во взрослом возрасте достигает 65 см в длину.

Птицы значительно меньше ястреба часто становятся причинами аварийных ситуаций. Ранее в интернет появились кадры огромной дыры, которая осталось в кабине пилотов после столкновения с пернатым. О том, что более крупные птицы могут обезопасить аэропорты говорили еще в 2019 году.