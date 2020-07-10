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    10 июля 2020, 19:36

    Ястреб начнет отгонять птиц от аэропорта «Жуковский»

    Мария Шагиахметова

    Ястреб-тетеревятник будет летать в Раменском на территории предприятия по переработке органических отходов, которое находится рядом с аэропортом «Жуковский». Таким образом хищник поможет отогнать птиц от взлетной полосы. Об этом со ссылкой на пресс-службу подмосковного министерства экологии сообщает РИА «Новости».
    Ястреб начнет отгонять птиц от аэропорта «Жуковский»

    «Дело в том, что складированное сырье привлекает птиц, а неподалеку расположен аэродром „Жуковский“, где в прошлом году из-за чаек вынужден был совершить аварийную посадку пассажирский лайнер. После анализа разных видов практики отпугивания птиц было принято решение воспользоваться опытом аэропорта „Внуково“, где небо патрулируют четыре ястреба. Ежегодно они предотвращают попадание в турбины около 400 птиц», — сообщила пресс-служба.

    В ведомстве также рассказали, что популяция ястребов в Московской области высокая, поэтому им ничего не угрожает. Ястреб-тетеревятник довольно крупная хищная птица, ее размер во взрослом возрасте достигает 65 см в длину.

    Птицы значительно меньше ястреба часто становятся причинами аварийных ситуаций. Ранее в интернет появились кадры огромной дыры, которая осталось в кабине пилотов после столкновения с пернатым. О том, что более крупные птицы могут обезопасить аэропорты говорили еще в 2019 году.