Ясновидящая рассказала, что нельзя делать в пятницу 13-го

Существует множество суеверий вокруг такой даты, как пятница 13-е. Ясновидящая Лиана объяснила, что не следует делать в этот день.

«Главный ужас пятницы 13-го — это страх перед ней. В магии есть такое понятие как „самоисполняющееся пророчество“. Психологи назвали бы его „самовнушением“, а в народе бы сказали „сам себе накаркал“. Дело в том, что страх — это не просто чувство, ощущение, это определенная энергия, которую мы излучаем. И она притягивает соответственные явления, события и живых существ», — рассказала она в комментарии «МК».

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Ведунья отметила, что не надо искать мистики в возможных неприятностях. Их притягивает сам человек, который демонстрирует «виктимное» поведение (то есть ведет себя как жертва). По этому главный совет ясновидящей — не бояться пятницы 13-го. Она рекомендовала тем, кто в этот день испытывает страх медитировать, пить успокоительные отвары трав или обратиться к специалистам. По мнению Лианы, с беспокойством легче всех могут справиться верующие.

«Помолитесь, попросите защиты у вашего ангела-хранителя — и никакая пятница 13-е вам не страшна!» — заключила ведунья.