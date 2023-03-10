Общество 10 марта 2023, 10:49 Ясновидящая Кажетта Ахметжанова назвала знаки зодиака, которые не выносят критику

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Не все люди адекватно воспринимают критику и правильно на нее реагируют, это может зависеть от знака зодиака. Об этом Teleprogramma.pro рассказала ясновидящая Кажетта Ахметжанов.

По ее словам, особенно ранимы Раки. Они очень нежные под своим «панцирем», поэтому говорить с ними об их ошибках нужно очень корректно и аккуратно.

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А вот Львам пытаться донести свою точку зрения бесполезно. Любая критика обернется скандалом.

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Еще один знак, не воспринимающий сомнений на свой счет, это Девы. Они нежные и ждут только восхищения, а любое другое отношение их задевает.

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