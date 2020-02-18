Ясновидящая из «Битвы экстрасенсов» отдала 8 млн рублей мошенникам. Дар не сработал

Анна Богата участвовала в пятом сезоне «Битвы экстрасенсов» и представлялась ясновидящей. Но этот дар, видимо, не работает в бытовых вопросах. Женщина решила купить дом и повелась на уловку мошенника. Она отдала более восьми миллионов рублей, но желаемые «квадраты» так и не получила. Даже экстрасенсов, оказывается, можно обвести вокруг пальца.

Как пишет агентство «Москва» со ссылкой на источник в столичных правоохранительных органах, в 2014 году экстрасенс решила купить у мужчины таунхаус, который еще строился, в Румянцеве. Она договорилась, что отдаст 50 тысяч долларов за одну четвертую долю дома и участка земли, а позже выплатит остальную сумму.

Ясновидящая подписала договор купли-продажи и отдала первую часть денег. Затем она платила по пять тысяч долларов каждый месяц. Всего мошенник получил от нее более восьми миллионов рублей. Таунхаус так и не достроили, а возвращать заплаченное мужчина отказался.

Богата обратилась за помощью в полицию, где начали проверку. Интересно, что экстрасенс предлагает свои услуги в Сети, но распознать мошенника она так и не смогла за несколько лет.