Общество 27 февраля 2023, 12:09 Ясновидящая Галина Янко рассказала о главных запретах во время Великого поста

Читать 360tv в

Великий пост начинается сегодня, 27 февраля, и его соблюдение накладывает на человека ряд ограничений. Об этом Teleprogramma.pro рассказала биоэнерготерапевт, таролог и ясновидящая Галина Янко.

Она подчеркнула, что первый день поста очень строгий: запрещена всякая еда, можно только пить. Кроме того, необходимо отказаться от всех развлечений, просмотра телевизора и фильмов, а также от развлекательных функций телефона.

Реклама

«Нельзя пускать в голову злые помыслы, сквернословить, ругаться. Согласитесь, что это сложно в наше время. Гораздо труднее, чем не есть», — рассказала Галина Янко.

Реклама

Также, по мнению ясновидящей, в Великий пост запрещено заниматься сексом. По этой же причине не проводят обряды венчания в церкви.