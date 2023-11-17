Общество 17 ноября 2023, 11:15 Ящики для писем Деду Морозу установят в Москве 18 ноября Более 150 ящиков для писем Деду Морозу появятся в Москве 18 ноября Сайт мэра и правительства Москвы

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Завтра, 18 ноября, в день рождения Деда Мороза в Москве стартует почтовая компания. В парках, торговых центрах и других учреждениях установят специальные ящики, в которых можно будет оставить письмо главному волшебнику Нового года, сообщил глава столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

«Этой зимой мы проведем почтовую кампанию уже в шестой раз. Ящики появятся в столичных парках, торговых центрах, на различных культурных площадках. Всего в кампании примет участие порядка 150 локаций по всей Москве, так что возможность отправить письмо зимнему волшебнику будет у каждого», — рассказал он.

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Все письма доставят в столичную резиденцию волшебника, где он ответит всем детям без исключения. А самые яркие послания автоматически примут участие в конкурсе «Лучшее письмо для Деда Мороза». Их авторы получат личное приглашение в усадьбу, где познакомятся с волшебником.

В среду, 15 ноября, Дед Мороз анонсировал, как проведет свой день рождения.