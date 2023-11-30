Общество 30 ноября 2023, 10:54 Ящики для писем Деду Морозу появятся в отделениях «Почты России» 1 декабря Ящики для писем Деду Морозу установят в отделениях «Почты России» 1 декабря Сайт мэра и правительства Москвы

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В эту пятницу, 1 декабря, по всей стране ящики для писем Деду Морозу установят в отделениях «Почты России». Об этом сообщили РИА «Новости».

По информации агентства, адресатом сможет стать не только главный Дед Мороз, проживающий в Великом Устюге, но и его помощники. Среди них — Урал Мороз, Ямал Ири и удмуртский дедушка Тол Бабай.

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В Москве в торговых центрах и других учреждениях почтовые ящики появились 18 ноября. Оттуда письма отправят в столичную резиденцию главного волшебника, где он ответит на каждое из них. А самые яркие послания автоматически примут участие в конкурсе «Лучшее письмо для Деда Мороза». Их авторы получат личное приглашение в усадьбу, где познакомятся с волшебником.

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