Общество 06 декабря 2023, 19:03 Ящики для писем Деду Морозу появились в аэропорту Шереметьево Почтовые ящики для отправки писем Деду Морозу установили в аэропорту Шереметьево РИА «Новости»

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Новогодние почтовые ящики Деда Мороза впервые установили в международном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщило АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу Московской усадьбы Деда Мороза.

Для ящиков разработали уникальный дизайн. Кроме того, они стали самыми большими за все время почтовой кампании Московской усадьбы Деда Мороза.

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Теперь пассажиры, гости и сотрудники Шереметьево смогут поучаствовать в предновогодней акции. Яркие коробки для писем расположены в зонах для вылета двух терминалов аэропорта — B и C.

При отправке письма необходимо указать на конверте полный адрес с индексом. Самые добрые и ярко оформленные письма станут участниками конкурса. Победители получат приглашение в усадьбу Деда Мороза.

Ранее ящики для писем Деду Морозу установили в отделениях «Почты России».