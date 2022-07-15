Ярцев заслуженно носил народное звание «Легенды „Спартака“»

Сегодня, 15 июля, из жизни ушел бывший тренер футбольной команды «Спартак» Георгий Ярцев. Предварительной причиной смерти СМИ назвали сердечную недостаточность. Бывший игрок «Торпедо», «Спартака» и «Уралана» Андрей Гашкин в беседе с «360» рассказал, что звание «Легенды» фанаты «Спартака» присвоили Ярцеву неспроста.

«Хороший был человек. Я слышал, что он был требовательным тренером», — сообщил он.

Также он отметил, что Ярцев был профессионалом в своего дела, и в народе неспроста ему присвоили титул «легенды „Спартака“».

Также Гашкин выразил сожаление об уходе Ярцева из жизни. Он сказал, что во время работы тренером не успел толком наладить личный контакт с коллегой из «Спартака».

В беседе с «360» Гашкин сообщил, что сегодня, 15 июля, красно-белую футбольную команду постигла еще одна трагичная новость. Из жизни ушел бывший игрок московского «Спартака» Александр Козлов. Гашкин сказал, что в свое время спортсмен был перспективным игроком.

«Он выделялся и подавал серьезные надежды», — поделился Гашкин.