Яровая анонсировала новые поправки о недопущении реабилитации нацизма

В России необходимо принять документ, который бы позволил на уровне национального законодательства обеспечить фактически доктрину непринятия нацизма, заявила вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая. По ее словам, она в ближайшее время предложит парламенту начать работу в этом направлении.

Яровая обратила внимание, что подобные законы есть во всех странах, но они «пылятся на полках и не исполняются», потому что власти «заморочили голову людям», сообщил ТАСС.

«Сегодня необходимо принимать уже закон, который бы позволил на уровне национального законодательства обеспечить фактически доктрину непринятия нацизма», — отметила она на Международном антифашистском конгрессе, который проходит в рамках форума «Армия-2022».

Вице-спикер Госдумы напомнила, что Европа пережила большую трагедию Второй мировой войны и среди народов стран Запада все же есть и союзники.

«И наша задача — обеспечить соблюдение национального законодательства о недопустимости реабилитации нацизма во всех странах», — добавила Яровая.

Антифашистский конгресс проходит в России впервые. Он ставит своей целью объединить усилия мирового сообщества в борьбе с идеологией нацизма в любых его проявлениях. Участники конгресса намерены отстаивать историческую правду о решающем вкладе СССР в разгром фашизма в годы Второй мировой войны и противодействовать распространению нацистской идеологии.