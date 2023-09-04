Общество 04 сентября 2023, 23:04 Ярославцы начнут получать штрафы за плевки с 7 сентября Жителей Ярославской области начнут штрафовать за плевки с 7 сентября Unsplash

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Людей, которые плюются в общественных местах, будут штрафовать в Ярославской области с 7 сентября. Информация об этом появилась на сайте правительства региона.

Власти уточнили, что размер штрафа составит полторы тысячи рублей. Если нарушение повторится, то сумма возрастет до трех тысяч. Закон ввели еще в конце июля и за два неполных месяца выявили более 50 нарушений. Их фиксируют с помощью камер видеонаблюдения.

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К общественной территории относятся места массового пребывания и отдыха людей, площади, улицы, дворы, парки, скверы, пляжи и детские площадки. Также закон действует в подъездах, лифтах, лестничных площадках и в помещениях, предназначенных для проведения культурно-зрелищных, спортивных или других мероприятий.

Ранее в России предложили штрафовать за управление электросамокатами в нетрезвом виде. Нарушителей призвали штрафовать на 10 тысяч рублей.