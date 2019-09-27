Ярославской ЛГБТ-активистке пообещали отчисление из вуза. Решение объяснили системой

Студентка второго курса Ярославского государственного педагогического университета (ЯГПУ) Алан Ерох известна своей гражданской позицией: девушка защищает права ЛГБТ-сообщества. Из-за этого у нее начались проблемы в вузе. Педагог предупредил ее об отчислении. При этом в университете говорят, что защита меньшинств ни при чем — во всем виноваты долги по учебе.

Студентка уверена, что ее хотят отчислить за ее гражданскую позицию. Участие в ЛГБТ-акциях не нравится администрации педуниверситета, а точнее, администрации Ярославля, которая в свою очередь давит на руководство ЯГПУ.

Источник фото: Алан Ерох

Педагог открытым текстом предупредил девушку, что ей не дадут учиться. Сделают это просто: завалят сессию, рассказал сайт «7×7». По словам педагога, сдавать зачеты «не имеет смысла». Впрочем, на зачет девушка пришла со словами: «Я знаю, что происходит. Давайте поговорим честно». Преподаватель согласилась.

«Это все очень серьезно, а я человек подневольный… Вы претендент на отчисление, и играть в кошки-мышки с вами не имеет смысла. Ситуация тяжелая, но я вам сказала все честно», — процитировал сайт предупреждение педагога.

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По словам студентки, она не собирается отказываться от своей активной позиции. В этой борьбе педагоги, в общем-то, на ее стороне, но окончательное решение принимают совсем не в вузе, рассказала активистка.

В администрации университета не подтвердили, что у студентки проблемы из-за ее взглядов. Как объяснили в вузе, у Ерох есть академические задолженности после летней сессии. Чем занимается студентка за рамками учебы, в вузе, по их словам, не знают.