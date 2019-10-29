Ярославский детсад проверят после избиения девочки другими воспитанниками

После случая в ярославском детсаду № 236, когда дети ногами побили девочку на прогулке, городской департамент образования начал проверку учреждения. Сотрудники ведомства намерены изучить действия педсостава и заведующей.

«В связи с информацией, которая была размещена в соцсетях по ситуации в детском саду № 236, департамент образования мэрии города Ярославля проводит проверку в отношении действий как воспитателя, так и руководителя образовательной организации. По окончании проверки будут приняты меры в соответствии с законодательством РФ», — рассказала «360» глава муниципального департамента образования Елена Иванова.

Детсадовцы толпой побили девочку в Ярославле. Местные власти и СК начали проверку Подробнее

Ранее соцсетях опубликовали видео, на котором три малыша бьют ногами лежащую на земле девочку. Один из детей прямом смысле ходит по ней ногами.

Следователи регионального главка СК организовали доследственную проверку происшествия. Сотрудники ведомства сейчас устанавливают все обстоятельства происшествия.