30 июня 2023, 17:57
Ярославские школьники начнут играть на уроках в шахматы
Губернатор Евраев: уроки шахмат введут в школах Ярославской области с 1 сентября
В школах и колледжах Ярославской области с 1 сентября появятся уроки по игре в шахматы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Евраев.
По его словам, такие уроки уже есть в 50 школах региона. С нового учебного года их запустят во всех общеобразовательных учреждениях для учеников начальной школы. Евраев отметил, что шахматы положительно влияют на детей, способствуя развитию логики, аналитических и творческих способностей.
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«Задача взрослых — создать условия. Закупим игровые наборы, которые будут доступны в коридорах и классах. В сельских школах и малых городах площадками для занятий шахматами станут „Точки роста“», — написал губернатор.
Евраев добавил, что углубленно изучать шахматы дети смогут на мастер-классах. Также для ребят организуют различные соревнования и турниры.
В Московской области увеличат число спортивных клубов и школьных лиг. К концу года они появятся у 95% образовательных учреждений региона. Наибольшей популярностью у ребят пользуются такие дисциплины, как футбол, волейбол, баскетбол, легкая атлетика, лыжные гонки и шахматы.
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