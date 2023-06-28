Общество 28 июня 2023, 20:17 Ярославская область первая в России ввела штрафы за плевки в общественных местах РИА «Новости»

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В России появился первый регион, в котором ввели штрафы за плевки в общественных местах. В Ярославской области обновили Кодекс об административных правонарушениях, рассказал РИА «Новости» губернатор региона Михаил Евраев.

В среду в Ярославле глава встретился в российским кинорежиссером Никитой Михалковым. На брифинге с журналистами Евраев рассказал гостю, что власти области поддерживают культуру «различными способами».

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«Вот мы приняли новый Кодекс об административных правонарушениях. И Ярославская область первой в стране и третьей в мире ввела ответственность за плевки», — сообщил губернатор.

Михалков поддержал главу региона в его стремлении к формированию культуры. В правительстве области агентству рассказали, что за плевок в общественном месте придется заплатить штраф в размере 1,5 тысячи рублей, при повторном нарушении закона гражданина оштрафуют на три тысячи рублей. Евраев отметил, что региональный Кодекс административных правонарушений не обновлялся 16 лет и морально устарел, поэтому в него внесли ряд изменений.