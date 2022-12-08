Общество 08 декабря 2022, 18:40 Ярошенко поблагодарил власти, силовиков и президента за возвращение Бута на родину Бывший летчик Ярошенко: очень рад, что Бут скоро увидит свою семью РИА «Новости»

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Экс-летчик Константин Ярошенко, которого обменяли в конце апреля на американца Тревора Рида, порадовался за Виктора Бута. Он поблагодарил МИД за возвращение россиянина на родину, сообщил ТАСС.

Ярошенко признался, что действительно рад за Бута. Он выразил благодарность за то, что государство возвращает соотечественников, при этом неважно откуда — из США, с Украины или пленных жителей Донецкой и Луганской народных республик.

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«Очень рад за него, огромное спасибо нашим властям, нашему МИД, нашим силовикам, нашему президенту, что продолжают линию „своих не бросаем“, что вернули его на родину. Очень рад, что он скоро увидит свою семью», — сказал бывший летчик.

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По его мнению, Бута осудили незаконно. Россиянина приговорили к 25 годам заключения в США за продажу оружия. В четверг, 8 декабря, стало известно, что в Абу-Даби состоялся обмен Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, которую в России посадили за контрабанду наркотиков.

Ярошенко арестовали в мае 2010 года в Либерии. В управлении по борьбе с наркотиками в США якобы уличили бывшего летчика в намерении транспортировать крупную партию кокаина. Его незаконно привезли в Соединенные Штаты, где приговорили к 20 годам тюрьмы. Он отрицал свою вину и называл дело против него сфабрикованным. Российский МИД 27 апреля 2022 года сообщил об обмене летчика на американца Рида.