Ярмарки выходного дня заработают в Москве 2 апреля

Прием заявок от фермеров и индивидуальных предпринимателей для участия в ярмарках выходного дня открыли власти Москвы. Торговые площадки начнут работать в столице начиная с 2 апреля. Об этом говорится в сообщении столичной мэрии.

Торговать на ярмарках выходного дня могут фермеры, владельцы личных хозяйств, индивидуальные предприниматели и юридические лица. Для того, чтобы получить место на торговой площадке, необходимо подать заявку на сайте mos.ru, в категории «Реклама, торговля и общепит».

Места на ярмарках распределяются по принципу живой очереди. Кто раньше подаст заявку, сможет выбрать лучшую торговую точку. Кому не достанется места, попадут в лист ожидания. Участники смогут получить первое освободившееся место. Прием заявок продлится до 19 марта включительно.

В этом сезоне в столице откроется 65 ярмарок с 1526 торговыми местами. О том, кому они достались, станет известно через пять дней после окончания рассмотрения документов.

Московские ярмарки выходного дня работают с апреля по декабрь по пятницам, субботам и воскресеньям. Там можно выставить на продажу сельскохозяйственную продукцию и продовольственные товары из России и других стран — членов Евразийского экономического союза.