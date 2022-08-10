Ярмарка комиксов пройдет на Ямале
Ярмарка «Ямальский комикс» впервые пройдет в Салехарде 3 сентября. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».
В программе мероприятия также запланированы конкурс и выставка. Лучшие работы художников покажут на итоговой экспозиции. Тема — дороги и пути округа.
Кроме того, во время ярмарки пройдет презентация сборника комиксов. Она приурочена к Году культурного наследия народов России.
Организаторами проекта стали АНО «Институт художественных и гуманитарных проектов», Национальная библиотека ЯНАО и Научный центр изучения Арктики.