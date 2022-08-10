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    10 августа 2022, 18:30

    Ярмарка комиксов пройдет на Ямале

    Дарья Морозова

    Ярмарка «Ямальский комикс» впервые пройдет в Салехарде 3 сентября. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

    В программе мероприятия также запланированы конкурс и выставка. Лучшие работы художников покажут на итоговой экспозиции. Тема — дороги и пути округа.

    Кроме того, во время ярмарки пройдет презентация сборника комиксов. Она приурочена к Году культурного наследия народов России.

    Организаторами проекта стали АНО «Институт художественных и гуманитарных проектов», Национальная библиотека ЯНАО и Научный центр изучения Арктики.