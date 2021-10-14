Ярко-голубая вода потекла из кранов жителей Якутска

У жителей Якутска из кранов потекла из кранов странного ярко-синего цвета вода. Хозяйка одной из квартир, где было замечено такое странное явление, запечатлела его на видео и выложила в социальные сети.

Жительница по имени Любовь рассказала, что за 20 лет такое видит впервые. Впрочем, это далеко не первая проблема с коммунальными услугами в ее доме — два дня воды просто не было. На третий — появилась, но очень уж необычного цвета.

«Утром собралась на работу, хотела умыться, смотрю — у меня бежит голубая вода. Мне было некогда — я сняла на видео, отправила дочери просто», — описала события Любовь телеканалу Life.

Женщина призналась, что в доме уже побывали специалисты и взяли пробу воды, но результаты их исследований еще не известны.

Любовь живет в малоэтажном доме, жителям которого приходилось видеть и не такое — их заливало талыми водами, из кранов текли какие-то помои. Да и вообще, строение уже давно признали аварийным — все его конструкции вот-вот разрушатся, но никто с этим ничего не делает. А коммунальщики, по словам женщины, регулярно выставляют немаленькие счета.

Необычной водой заинтересовались в мэрии Якутска — на официальной странице ведомства в Instagram вышел пост о том, что глава округа выехал на проверку. Оказалось, что причина всему — перемерзшая труба.