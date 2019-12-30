Яркая личность не умрет на дороге. ГИБДД Подмосковья сделало ролик о том, как «засветиться»

Подмосковная ГИБДД сделала клип о безопасности на дорогах, понятный молодежи: там и мигающий свет, и ретросъемка, рэп, световые мечи и флекс. Ради чего? Так объяснили, что одежда — даже самая модная — должна содержать светоотражающие элементы, чтобы обозначать человека в ночи.

Главный посыл ролика — как стать «яркой личностью» и «засветиться на дороге». Световые мечи вам, конечно, помогут, но носить их с собой совсем не обязательно — достаточно светоотражателей на одежде. «Будь заметен на дороге. Свет галогенов отражается от куртки, световозвращатель — спонсор ночной прогулки. С ним я яркая личность для всей округи», — звучит в песне.

Клип от ГИБДД Московской области в особой манере объясняет, что ночью на одежде должны присутствовать светоотражающие элементы. Это нужно, чтобы водители замечали пешеходов, ведь в темное время суток увидеть человека на дороге заблаговременно практически невозможно. Благодаря светоотражателям водитель сможет заметить пешехода за 400 метров — а этого достаточно, чтобы предотвратить ДТП.

Светоотражателем могут быть вставки как на рукавах или шапке, так и на обуви. Оптимальный вариант — четыре светоотражателя на разных элементах одежды.