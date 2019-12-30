Яркая личность не умрет на дороге. ГИБДД Подмосковья сделало ролик о том, как «засветиться»
Главный посыл ролика — как стать «яркой личностью» и «засветиться на дороге». Световые мечи вам, конечно, помогут, но носить их с собой совсем не обязательно — достаточно светоотражателей на одежде. «Будь заметен на дороге. Свет галогенов отражается от куртки, световозвращатель — спонсор ночной прогулки. С ним я яркая личность для всей округи», — звучит в песне.
Клип от ГИБДД Московской области в особой манере объясняет, что ночью на одежде должны присутствовать светоотражающие элементы. Это нужно, чтобы водители замечали пешеходов, ведь в темное время суток увидеть человека на дороге заблаговременно практически невозможно. Благодаря светоотражателям водитель сможет заметить пешехода за 400 метров — а этого достаточно, чтобы предотвратить ДТП.
Светоотражателем могут быть вставки как на рукавах или шапке, так и на обуви. Оптимальный вариант — четыре светоотражателя на разных элементах одежды.