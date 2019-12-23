Японцы построят новый офис РДЖ в Москве

«В конкурсе участвовали 64 заявки от более чем 110 компаний из 15 стран мира. Мы выбрали пять компаний, которые обладают полной компетенцией: две компании из Голландии, японская компания, компания из США и один проект совместный России и еще ряда стран. В финале победила японская компания», — заявил заместитель генерального директора РЖД Андрей Старков.

По его словам, грузовой двор застроят за средства частных инвесторов.

«В последующем по нашему проекту мы выведем наиболее оптимальный вариант — приобретение здания и приобретение его в долгосрочную аренду», — отметил Старков.

Предполагается, что строительство начнут до 2021 года.

В Рижском дворе также появится торговая и жилая недвижимость. Историческое здание вокзала планируют сохранить.

«Проект наверняка будет тиражироваться по стране. Мы впервые подходим к территории грузовых дворов. На сегодняшний день это территория, которая немного исключена из жизни города. Если мы и дальше пойдем с такими проектами на других территориях, это будет весомый вклад в развитие наших городов», — уточнила заместитель генерального директора Фонда-партнера ДОМ.РФ Кристина Ишханова.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов пояснил, что выбранный проект необходимо доработать. Однако, по его мнению, компания Nikken Sekkei имеет большой опыт работы с подобными проектами.