    23 декабря 2019, 11:22

    Японцы построят новый офис РДЖ в Москве

    Ольга Ситникова

    Архитектурная, проектная и инженерная фирма из Японии Nikken Sekkei выиграла застройку Рижского грузового двора Москвы. Среди комплекса зданий появится новый офисный центр ОАО «Российские железные дороги». Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу компании.

    «В конкурсе участвовали 64 заявки от более чем 110 компаний из 15 стран мира. Мы выбрали пять компаний, которые обладают полной компетенцией: две компании из Голландии, японская компания, компания из США и один проект совместный России и еще ряда стран. В финале победила японская компания», — заявил заместитель генерального директора РЖД Андрей Старков.

    По его словам, грузовой двор застроят за средства частных инвесторов.

    «В последующем по нашему проекту мы выведем наиболее оптимальный вариант — приобретение здания и приобретение его в долгосрочную аренду», — отметил Старков.

    Предполагается, что строительство начнут до 2021 года.

    В Рижском дворе также появится торговая и жилая недвижимость. Историческое здание вокзала планируют сохранить.

    «Проект наверняка будет тиражироваться по стране. Мы впервые подходим к территории грузовых дворов. На сегодняшний день это территория, которая немного исключена из жизни города. Если мы и дальше пойдем с такими проектами на других территориях, это будет весомый вклад в развитие наших городов», — уточнила заместитель генерального директора Фонда-партнера ДОМ.РФ Кристина Ишханова.

    Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов пояснил, что выбранный проект необходимо доработать. Однако, по его мнению, компания Nikken Sekkei имеет большой опыт работы с подобными проектами.