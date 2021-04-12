Японцы оценили фильм с «неудобной правдой» о Курильских островах

В Японии пользователи поддержали статью журналистки Асуки Токуями в JB Press о фильме Владимира Козлова «Кунашир», который посвящен жизни людей на одноименном острове. Японские читатели заявили, что им уже не вернуть Курильские острова и правительству пора подписать с Россией мирный договор.

В статье, перевод которой опубликовало издание «ИноСМИ», приводится интервью режиссера киноленты и рассказа, как снимался фильм.

«Фильм этот несколько провокационный и показывает правду, неудобную как для Японии, так и для России. Зрители могут быть шокированы, увидев ее», — сказал Козлов Асуке.

Режиссер сейчас занят над новой картиной под названием «Немуро».

Японские читатели после выхода статьи активно начали высказывать свое мнение о ней.

«А в чем для японцев будет состоять шок от этого фильма? Они и так знают, что северные острова — это суверенная японская земля, незаконно отобранная у Японии Советским Союзом», — написал пользователь под ником had.

Читатель под ником uch так и не понял, почему фильм содержит «неприятную правду для японцев».

«В том, что большинство жителей Кунашира не хотят возврата северных островов Японии? Так это естественно. Они часто демонстрируют это своими плакатами и митингами, — написал он.

Пользователь yam отметил, что японцы привыкли к одной стороне понимания территориальной проблемы. Благодаря фильму многие узнают и о второй стороне — российской.

Многие написали, что пора подписать с Россией мирный договор, потому что Кунашир Японии никогда не вернется.

«Кунашир нам больше никогда не вернется. Точка! Поэтому нужно подписывать с Россией мирный договор, и как в нормальных странах, ездить на острова по нормальным японским паспортам с визами!» — написал twk.

С ним согласились еще несколько пользователей. Читатель tan добавил, что не нужны Курильские острова Японии, их нужно оставить России.

«А вы подумайте вот о чем: если даже бывшие жители островов вернутся на них, и в то же время там останется какая-то часть проживающих сейчас на северных территориях русских, не возникнет ли между ними война, как в бывшей Югославии? Так зачем нам такая ситуация?», - написала kat.