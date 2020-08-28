Японцам понравился «кавайный» дизайн российского молока

В японском интернете завирусился дизайн российского молока. Синего кота на упаковке пользователи считают «кавайным» — милым и приятным.

На упаковках молочных продуктов изображен синий кот в разных позах. В зависимости от тары животное входит на упаковку целиком или частично. Это создает «дополнительные возможности выкладки на полке», заявили в брендинговом агентстве Depot.

Автором концепции стала арт-директор агентства Вера Зверева, которая вдохновилась своей кошкой Брунгильдой. В сюжетах, как заявлено, каждый может узнать повадки своего любимца.

В начале августа ребрендинг сделали для торговой марки «Милград», под которой свою продукцию выпускает Брянский молочный комбинат.

Спустя три недели синий кот понравился японским пользователям Twitter. На это обратил внимание канал «Японское обозрение».

«Российская молочная упаковка — горячая тема. Они такие кавайные».

«Дизайн упаковки российского молочного бренда „Милград“ вызывает эмоции».

«Кажется, это пакет молока, который продается в России. Но не слишком ли симпатичный дизайн?»

Сама Зверева рассказала TJournal, что заметила активность со стороны японских пользователей около двух дней назад. А сегодня ей написал журналист из Японии с просьбой дать интервью. А до этого у нее попросили разрешения опубликовать иллюстрации в книге по дизайну.