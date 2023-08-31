Общество 31 августа 2023, 09:22 Японский журналист отметил рост трат россиян внутри страны Журналист Омаэ: россияне начали тратить больше денег внутри страны РИА «Новости»

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Россияне начали тратить больше денег внутри страны на фоне санкций, отметил журналист японской газеты Mainichi Shimbun Хитоси Омаэ. По его мнению, сложности с путешествиями в Европу могли позитивно повлиять на внутренний потребительский рынок.

«Похоже, что на домашние развлечения <…> теперь тратится больше денег, чем когда-либо прежде», — отметил он.

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Чтобы проиллюстрировать свою точку зрения, он привел старт нового сезона в Большом театре в сентябре. Билеты на такие шедевры, как «Лебединое озеро» и «Спартак», раскупили заранее.

«Знакомая мне семья, живущая в Москве, попыталась купить билеты на оба спектакля еще в июле», — поделился Омаэ.

В итоге, по его словам, людям удалось купить четыре билета за 15 тысяч рублей за одно место.

Журналист добавил, что жизнь в Москве и других крупных российских городах идет своим чередом и практически не отличается от той, что была до спецоперации.

«Потребление восстановилось: оптовые продажи выросли на 12,5%, а розничные — на 9%», — обратил внимание автор материала.

Также он указал на увеличение пассажиропотока на 19,8% в годовом исчислении. Аналитики отметили и значительный рост внутреннего туризма и коммерческих перевозок, добавил Омаэ.