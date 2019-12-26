Японский центр развлечений появится в Москве в 2020 году

По данным издания, речь идет о центре развлечений Round One. Аналогичные объекты уже открыты в Японии и Соединенных Штатах. В них можно поиграть в боулинг, попеть в караоке, провести время за игровыми автоматами или развлечь себя спортивными упражнениями. Отмечается, что большая часть торговых центров Москвы столкнулась со снижением трафика, а парки развлечений остаются теми якорями, которые привлекают внимание как посетителей, так и арендаторов.