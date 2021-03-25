Японский премьер пообещал провести переговоры с Россией по Курилам

Япония планирует с помощью диалога решить проблему Южных Курил с Россией. Премьер-министр страны Есихидэ Суга заявил, что переговоры будут основаны на совместной советско-японской декларации 1956 года.

Во встрече с японским премьер-министр заинтересован также президент России Владимир Путин. Российский лидер об этом заявил во время телефонного разговора в 2020 году, сообщило РИА «Новости».

«Решить нерешенную 70 послевоенных лет проблему непросто, но я намерен, основываясь на базовой позиции, приложить все силы для решения территориальной проблемы и заключения мирного договора», — процитировало издание слова Суга.

Токио планирует продолжать совместную экономическую деятельность с Москвой на Курилах. Глава МИД Тосимицу Мотэги отметил, что по каждому совместному проекту специалистами проводятся онлайн-встречи.

Японский министр напомнил, что осенью 2020 года Токио и Москва пришли к общему мнению по поводу сотрудничества в выращивании морепродуктов и сельхозпродуктов, в сфере туризма, переработки мусора и организации ветряных электростанций. Сейчас работают два пилотных проекта по переработке мусора и туризму.