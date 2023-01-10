Общество 10 января 2023, 16:28 Японский паспорт назвали лучшим для путешествий в 2023 году Henley & Partners: паспорт Японии стал «самым сильным» в мире в 2023 году: flickr

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Паспорт Японии оказался самым лучшим в 2023 году по мнению экспертов международной консалтинговой компании Henley & Partners. Они создали свой рейтинг, основываясь на официальных данных Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

Все дело в том, что гражданам этой страны не требуется виза для посещения 193 из 227 государств мира. На втором месте оказались документы Южной Кореи и Сингапура. Они могут отправиться без проволочек в 192 страны. Бронзу разделили Испания и Германия, у их граждан безввиз в 190 стран.

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Также в топе оказались Финляндия, Люксембург, Нидерланды, Австрия, Италия, Дания, Бельгия, Чехия, Швеция, Австралия, США, Великобритания, Ирландия, Новая Зеландия, Мальта, Греция, Литва, Словакия, Венгрия, Польша. Жителям этим страны доступны для посещения без лишних документов более 180 государств.

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Россия оказалась на 49-й строчке. Обладателям российских паспортов открыт безвизовый въезд в 118 стран.