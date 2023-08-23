Общество 23 августа 2023, 08:24 Японский министр похвастался морепродуктами из пострадавшего от «Фукусимы» региона Японский чиновник перед сбросом воды с АЭС посоветовал есть больше морепродуктов Unsplash

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Министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура посоветовал жителям страны покупать больше продуктов из Тохоку. Этот регион пострадал при аварии на АЭС «Фукусима-1» в 2011 году, сообщил канал NHK.

«Так как мы гарантируем безопасность, мы предпримем все возможные усилия для расширения продаж и потребления. Я хочу донести чувство гордости за местную продукцию», — заявил Нисимура.

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Чиновник лично продегустировал продукты из региона Тохоку на мероприятии, которое прошло за день до запланированного начала сброса низкорадиоактивной воды с аварийной АЭС «Фукусима-1».

«Мы намерены начать сброс очищенной воды в океан завтра. Мы намерены получать данные от международных организаций и публиковать детали проверок безопасности морепродуктов ежедневно», — отметил японский министр.

Ранее Китай ограничил ввоз в страну продуктов из Японии. Власти КНР приняли такое решение из-за предстоящего сброса воды с «Фукусимы» в море. Запрет позволит защитить потребителей от загрязненных продуктов питания.