Японский миллиардер отправится на МКС на «Союзе»

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава вместе с помощником полетит на МКС в качестве туриста. Информация об этом появилась в Twitter Роскосмоса.

«Два туриста из Японии полетят на Международную космическую станцию на корабле „Союз МС-20“. <…> Запуск — 8 декабря на 12 дней», — говорится в сообщении в микроблоге.

Командиром экипажа будет космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин. Вместе с Маэдзавой полетит его видеорежиссер Йозо Хирано.

Перед полетом японцам предстоит пройти трехмесячное обучение в Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина в Звездном Городке.

«Мне так любопытно узнать, как живется в космосе. Так что я планирую выяснить это самостоятельно и поделиться со всем миром на своем YouTube-канале», — процитировал Маэдзаву сайт spaceadventures.

Сегодня также стало известно о путешествии на МКС режиссера Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд. Там они будут участвовать в съемках фильма «Выход». Полет запланирован на 5 октября 2021 года.