Японский концерн Bridgestone приостановил производство шин в России и их ввоз в страну

Японская компания Bridgestone решила приостановить поставки автомобильных шин в Россию. Об этом сообщила пресс-служба бренда.

Кроме того, компания временно прекратит производство автомобильных шин в Ульяновске, а также будущие инвестиции в российские проекты.

В концерне объяснили, что перебои в цепочке поставок и логистике, а также волатильность национальной и иностранной валют не позволяют обеспечить стабильное производство в России.

«Bridgestone Group глубоко опечалена и обеспокоена», — указали в концерне.

Там отметили, что направят деньги в Управление ООН по делам беженцев и Международный комитет Красного Креста.

Bridgestone стал не первым иностранным производителем шин, который временно прекратил свою деятельность в России. Так, 9 марта Continental объявил о временной приостановке деятельности в России и прекращении локального выпуска на предприятии в Калужской области.