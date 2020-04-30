Японский фанат фигурного катания потребовал забрать Медведеву из страны

Пользователь возмущен тем, что спортсменка отправилась переждать карантин в Японию. Также, по его мнению, она нарушает режим самоизоляции.

«Японцы не ждали здесь Медведеву. Я бы не смог позволить себе тренироваться на закрытом катке в другой стране. Японцы в ярости из-за поведения Медведевой. Заберите ее из страны», — написал он в тексте одного из постов и отметил аккаунт посольства России.

Ранее стало известно, что Медведева отправилась в Японию, чтобы тренироваться и участвовать в ледовом шоу Prism On Ice, в котором она хотела сыграть роль Сейлор Мун, героини любимого аниме фигуристки. Показ спектакля планировался в июне, но Медведева прилетела сильно заранее. В итоге из-за коронавируса власти Японии ввели режим ЧС, а шоу перенесли на следующий год. Россиян начали эвакуировать из страны, но Медведева не собирается лететь в Россию.