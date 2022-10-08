Употребление мяса назвали путем к долголетию | 360°

Общество 08 октября 2022, 23:14 Поделиться Telegram

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Viber Употребление мяса назвали путем к долголетию Доктор Сибата из Японии установил, что в рацион долгожителей входило мясо Unsplash.com

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Японский доктор-исследователь Хироси Сибата изучал пищевые привычки долгожителей по всему миру. Он установил, что люди, прожившие дольше 100 лет, ели мясо. Исследование Сибаты приводит издание Diamond online.

Доктор в рамках исследования проверял различные статистические данные и сформулировал «рецепт» долголетия. Сибата пришел к выводу, что люди, живущие долго, едят мясо.

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«Люди по своей природе плотоядны. В определенном смысле это подтверждает то, что вещества, содержащиеся в мясе, полезны для здоровья человека», — говорится в материале.

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Сибата выяснил, что люди, здоровые в пожилом возрасте, включают в свой ежедневный рацион мясные блюда.

Японской долгожительнице Канэ Танаке, признанной Книгой рекордов Гиннесса старейшим из живущих людей в мире, в 2022 году исполнилось 119 лет. Супердолгожительница проживает в доме престарелых, общается с персоналом с помощью жестов, закаляет ум, решая головоломки, любит шоколад и газировку.

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