Общество 21 февраля 2023, 18:58 Японские разработчики придумали необычный способ борьбы с зависимостью от гаджетов

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В Японии придумали лечить зависимость от гаджетов «фальшивым смартфоном». Об этом сообщило РИА ФАН.

Изобретение представляет собой пустую оболочку привычного телефона. Тот же корпус и экран, но без электронной «начинки». Пока «фальшивый смартфон» просто лежит в руках, его не отличить от настоящего. И это присобление, по мнению разработчиков, поможет побороть зависимость.

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«Смартфоны всегда вызывают зависимость, а этот — нет. Вы не сможете поиграть на нем, посидеть в соцсетях — это шанс одуматься и заняться по-настоящему важными для вас делами, не отвлекаться на ерунду», — сказал представитель компании-производителя Такаюки Фукузава.

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«Фальшивый смартфон» уже выходит на рынок. Его можно будет купить 3300 (около 1820 рублей).