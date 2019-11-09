Японская туристка удивилась надписям на русском языке на Сахалине

Туристка из Японии рассказала СМИ, что очень удивилась, что на Сахалине нет ни одной вывески на ее языке. В то же время языковой барьер не испортил впечатления женщины.

«Когда прилетаешь, вокруг одни русские. Я думала, что будут вывески на японском, но оказалось, что все надписи на русском языке», — рассказала японка изданию «Асахи симбун».

Женщина провела на Сахалине четыре дня и назвала свой отдых прекрасным. Ее особенно поразили маяк «Анива», мыс Евстафия, «Ворота счастья», побережье Охотского моря, Кафедральный собор Рождества Христова. Но она отметила и другие достопримечательности острова. Например, так называемое «Голубое озеро», которое приобрело такой цвет из-за влияния шахты.

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Она также отметила удобство получения электронных виз в Россию для путешествий по Дальнему Востоку.

Сахалин — крупнейший российский остров. Он находился под управлением Японии после поражения России в войне 1904–1905 годах. Россия полностью восстановила контроль над островом в 1945 году, после победы над Японией.