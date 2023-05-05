Общество 05 мая 2023, 19:06 Японская компания создала самое дорогое мороженое в мире Oddity Central: в Японии выпустили мороженое стоимостью 6700 долларов за порцию Pxhere

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Самое дорогое мороженое в мире выпустил японский производитель Cellato. Благодаря высокой цене элитное угощение попало в Книгу рекордов Гиннесса, сообщило издание Oddity Central.

Стоимость самого дорогого в мире мороженого, которое назвали Byakuya, составляет 6700 долларов (почти 515 тысяч рублей по курсу на 5 мая) за порцию 130 миллилитров. Для приготовления десерта используют молоко, два вида сыра, яичные желтки и лук-порей. Сверху лакомство посыпают пармезаном, белым трюфелем и сусальным золотом, а также поливают трюфельным маслом.

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«Мороженое „высшего сорта“ обладает легкой сладостью, сложным вкусом и роскошной, гладкой текстурой», — отметил автор Oddity Central.

Покупателям поставляют мороженое в стильной черной коробке. В комплект включили металлическую ложку ручной работы, изготовленную из материалов, используемых при строительстве храмов.

Составители Книги рекордов Гиннесса уточнили, что цена угощения не учитывает ложку. Высокую стоимость можно объяснить белыми трюфелями, которые привозят для японского мороженого из Италии.

Создатели лакомства заявили, что у него нет срока годности. Они посоветовали есть порцию мороженого понемногу в течение десяти дней, чтобы в полной мере насладиться вкусом.

Ранее диетолог Галина Барташевич назвала мороженое «сахарной бомбой». Она предупредила, что от такого десерта образуется вздутие живота.