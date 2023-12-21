Общество 21 декабря 2023, 16:52 Японская компания Kirin Holdings начала привлекать ИИ к процессу разработки новых видов пива

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Специалисты японской компании Kirin Holdings стали использовать искусственный интеллект (ИИ) при разработке новых сортов пива. Об этом сообщил сайт kirinholdings.com.

Отмечается, что при оценке качества новой продукции эксперты проводят опрос потребителей. Ручная обработка результатов занимает до 50 часов и сильно замедляет процесс создания новых рецептов.

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Искусственный интеллект оптимизирует обработку отзывов фокус-группы и предлагает сводку мнений в формате, с которым можно непосредственно работать, сообщила «Свободная пресса».