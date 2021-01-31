Японка посетила Ржев и поразилась отношению россиян к Великой Отечественной войне

Памятник советскому солдату во Ржеве по случаю празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне изначально планировался к открытию 9 мая, но из-за коронавируса церемонию перенесли на лето. Токуяма посетила город осенью. Она осмотрела памятник, который, по признанию японки, очень впечатлил ее.

Журналистка также посетила церемонию захоронения останков советских солдат в небольшом музее, который находится рядом с мемориалом. Увиденное шокировало ее — она насчитала почти 700 гробов с останками. Девушка призналась, что перед ее глазами открылись ужасы войны. Люди, затаив дыхание, наблюдали за тем, как под звуки военного оркестра гробы опускали в глубокую траншею. Токуяма отметила, что все это проходило в торжественной атмосфере. После завершения церемонии журналистку накормили и угостили чаем, за что она осталась очень благодарна.

Японка пришла к выводу, что в представлении россиян война является частью жизни. Те, кто живут в России сегодня, испытывают ощущение, как будто война где-то рядом, написала она в своей статье.

Ранее впервые были обнародованы рассекреченные архивные материалы о зверствах гитлеровских нацистов в Смоленской области.