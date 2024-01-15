Общество 15 января 2024, 05:05 Японка поделилась впечатлениями от посещения нижегородского села Дивеево Балерина Сибаяма после посещения Дивеево заявила, что ей нравится такая Россия РИА «Новости»

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Японская артистка балета Марина Сибаяма, проживающая в Москве, посетила нижегородское село Дивеево и поделилась с подписчиками YouTube-канала впечатлениями о российской глубинке. Японку поразило, что село «пустое», там проживает всего семь тысяч человек.

«Я впервые побываю в селе, где население семь тысяч человек. Правда, тут нет людей, переживаю», — отметила Сибаяма.

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В Дивеево артистка приехала вечером, она посетила Серафимо-Дивеевский женский монастырь. Также она показала подписчикам канала Казанскую церковь, Троицкий и Преображенский соборы.

«Мне нравится такая Россия. Это редкий шанс, попасть в село в России, тем более в такое место, где много соборов», — заявила японка.

Путешествовать по России станет проще. В декабре открыли движение по трассе М-12 «Восток» по маршруту Москва — Казань, которая проходит через Подмосковье, Нижегородскую, Владимирскую области и Чувашию. Скоростную трассу построили за три года, на семь месяцев раньше срока.