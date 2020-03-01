Японка нашла объяснение русскому хлебосольству

Журналистка призналась, что получила культурный шок от российского гостеприимства. Русские домохозяйки ведут себя естественно и непринужденно, обязательно накормят и обидятся, если гость не поест. А на прощание обязательно подарят что-то по-настоящему нужное.

Как считает Огино, такое гостеприимство зародилось еще при СССР. Тогда по ресторанам особо не ходили, люди предпочитали навещать друг друга дома. Так складывались традиции приема гостей. Кроме того, холодные и длинные русские зимы, когда нужно есть сытно и много, — это еще одна причина, по которой гостя нужно накормить.

«Зима в России долгая и суровая, а гостеприимство дома стало нормой», — отметила журналистка.

Особенно любят россияне ходить в гости и принимать гостей в праздники, например в Новый год. Тогда стол будет особенно щедрым, потому что к приходу гостей готовятся.

Но рады гостям и в обычные дни. Стоит только зайти в гости, как россиянки накрывают на стол. Закуски на больших тарелках появляются неимоверно быстро. Посуду, правда, чаще используют повседневную. В меню много консервов, ведь в искусстве консервирования россиянкам нету равных. Гостю предложат и горячее. Часто на столе есть колбаса и ветчина, сыр, соленья. Любят в России и селедку.

Источник фото: телеканал «360»

Гостя нужно напоить. Из алкогольных напитков в России предпочитают игристые и обычные вина. Мужчины пьют vodka, впрочем, водки могут выпить и женщины, в России это нормально. Из безалкогольных напитков чаще всего на столе появляется компот.

Для «щедрых и добродушных россиян» характерно дарить подарки в дорогу, добавила журналистка. Такие подарки вселяют «чувство комфорта и духовного богатства».