Япония заявила о продолжении консультаций с Россией по совместной деятельности на Курилах

Налоговый режим на Курильских островах не должен нарушать ни российского, ни японского законодательства. Такое заявление сделал японский министр иностранных дел Тосимицу Мотэги.

«Правительство Японии придерживается позиции, что подобный режим и проведение совместной экономической деятельности не должны идти вразрез с законодательством обоих государств», — сказал Мотэги. Его процитировала газета «Известия».

Глава МИД Японии отметил, что его страна готова к конструктивному диалогу с Россией для создания условий, подходящих для подписания мирного договора.

Мотэги добавил, что даже российский президент Владимир Путин посчитал ситуацию с до сих пор не подписанном документом о мире абсурдной.

Ранее генсек японского правительства Кацунобу Като заявил, что Япония сделала представление РФ из-за планов ввести особый налоговый режим на Курильских островах. При этом он отметил, что японская сторона готова продолжать переговоры с Россией о совместной хозяйственной деятельности на южной части Курил.

Путин 3 сентября на ВЭФ сообщил о создании на Курилах беспрецедентного налогового режима для бизнеса.