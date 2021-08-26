Япония выразила протест России из-за планов по стрельбам у Итурупа

Япония выразила России протест из-за планируемых учений на Итурупе. Об этом сообщило РИА «Новости».

Генсекретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като на пресс-конференции заявил, что Россия уведомила японские власти о том, что с 26 по 29 августа и с 13 по 17 сентября учебные стрельбы пройдут в районе побережья острова Итуруп.

«В ответ по дипломатическим каналам был выражен протест, так как проведение данных учений является неприемлемым», — подчеркнул Като.

Он добавил, что Япония продолжит переговоры с РФ по ключевым темам двусторонней повестки.

Япония считает, что российские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи должны принадлежать ей. Она ссылается на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Япония выставила условие о том, что подпишет мирный договор с Россией, если ей отойдут эти территории.

Советский Союз и Япония в 1956 году подписали совместную декларацию, в которой СССР соглашался рассмотреть возможность передачи части территорий, но в дальнейшем стороны так и не смогли ни о чем договориться.

Сейчас Россия заявляет о том, что острова стали частью Советского Союза по итогам Второй мировой войны, поэтому суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.