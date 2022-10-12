Заммэра Москвы Ефимов: москвичи приватизировали 10 тысяч квартир за 2022 год | 360°

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Заммэра Москвы Ефимов: москвичи приватизировали 10 тысяч квартир за 2022 год

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Жители Москвы приватизировали более 10 тысяч квартир за прошедшие месяцы 2022 года. Об этом написало ИА НСН со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Судя по всему, приватизация идет такими же темпами, как в прошлом году — за 2021 год москвичи приватизировали 11 тысяч квартир. При этом  всего с 2017 года в Москве оформили 70 тысяч договоров приватизации.

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Оформить договор приватизации могут те жильцы, которые занимают квартиру по договору социального найма. Приватизация дает право завещать квартиру, подарить ее или оставить в залог.

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