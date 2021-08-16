Япония планировала применить бактериологическую бомбу, начиненную чумными блохами, против своих соперников в 1944 году. Это следует из рассекреченных ФСБ России документов, с которыми ознакомилось РИА «Новости».

Те материалы, которые изучили журналисты, это протоколы допросов последнего главнокомандующего Квантунской армией Отодзо Ямады. Некоторые из них представлены публично впервые.

В ходе допросов Ямады зачитали показания свидетеля о том, что он осенью 1944 года устно доложил Ямаде о применении бактериологической бомбы «системы Исии».

«Показания свидетеля Мацумура я не отрицаю… Как я уже ранее показал, этот доклад был мной одобрен», — сказал Ямада.

Бактериологическая бомба называлась в честь генерал-лейтенанта Сиро Исии. Это известный микробиолог в Японии, который руководил специальным отрядом. Он ставил опыты над пленными военными, в том числе советскими. Исии затем изобрел бомбу, бактериологическая опасность которой была огромной. В ней находились чумные блохи. Она должна была взрываться на высоте примерно в 50 метров и охватывать широкую местность. Японские власти рассматривали эту бомбу как одно из важнейших оружий против соперников.

В отрядах ставили опыты по заражению людей страшными болезнями. Такими, как чума, сибирская язва, тиф, холера, газовая гангрена. Большинство пленных умирало в страшных муках. Те, кому удавалось пережить болезнь, снова становились подопытными. Потом из них вырезали органы и смотрели, как на них повлияли бактерии.

В итоге 2 сентября 1945 года правительство Японии подписало акт о капитуляции, и бомба не была применена. Начальник отрядов по пыткам Ямада получил 25 лет лагерей. Создатель бомбы смог избежать наказания и жил между США и Японией.

Американские журналисты предполагают, что вспышка свиного гриппа в Грузии могла быть следствием генетических мутаций в лаборатории. По сведениям СМИ, центр давно подозревают в том, что он якобы занимается созданием бактериологического оружия.